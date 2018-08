'Die weg is levensgevaarlijk', zegt man die hulp verleende op A50 na kettingbotsing

WIJCHEN - 'Levensgevaarlijk' - zo noemt de 26-jarige Onno uit Ede het stuk op de A50 waar donderdagmorgen een flink ongeluk gebeurde. 'Ik ben in het afgelopen jaar wel twaalf keer de berm ingereden daar.' De Edenaar, die verder anoniem wil blijven, stond met zijn rode Volkswagen middenin de ravage op de snelweg en verleende eerste hulp.

Onno was onderweg naar zijn werk, hij rijdt de A50 van en naar Rosmalen dagelijks. Op het stuk waar het ongeluk gebeurde, waarbij zes auto's betrokken waren, gaat het volgens hem vaker (bijna) mis.

Vol in de ankers

De Edenaar vertelt: 'Je mag daar 130, maar dan komen de invoegers met 80 kilometer per uur de weg op. Zij gooien hun auto meteen naar de linkerrijbaan, in verband met het vrachtverkeer. En dus moet je vol in de ankers.'

De ingedeukte witte Kia. Foto: Onno. Tekst loopt door onder de foto:

En dat was precies wat er deze morgen ook gebeurde. Er ontstond een 'druppeleffect', zoals Onno het noemt, van iedereen die hard op de rem moest gaan staan. 'Ik stond al stil en op de baan naast mij reed de Kia Picanto (de ingedeukte, witte auto, red.). De Volkswagen Caddy kwam vanaf links, begon te spinnen en ramde de Picanto vol in de zijkant.'

'Geen matrixborden, geen fileherkenning'

De reden dat het op de A50 vaker fout gaat, is volgens Onno niet alleen te wijten aan het langzaam rijdende en invoegde verkeer. 'Er zit een bocht in de weg en daardoor is het onoverzichtelijk. Er staan nergens matrixborden met fileherkenning, het is er altijd ellende. Ik ben misschien al wel twaalf keer de berm ingereden vanwege een plotselinge file.'

Foto: Onno Tekst loopt door onder de foto:

Onno, die zelf werkzaam is op het gebied van veiligheid, stapte na het ongeval meteen uit en verleende eerste hulp aan de bestuurster van de Kia Picanto. 'Zij zat bekneld, vanwege een stuk plastic dat vanaf de achterdeur naar haar nek was geschoten. En de zijkant was helemaal ingedeukt.' Samen met een omstander stabiliseerde hij de vrouw, waarna ze in shock raakte.

'Gewoon een rotweg'

Gelukkig raakte volgens er volgens de Edenaar niemand zwaargewond. 'De vrouw is wel ter controle naar het ziekenhuis gebracht, want ze maakte een flinke klap met haar nek natuurlijk.'

Onno hoopt dat de overheid zich de situatie van de snelweg aantrekt. 'Het hele stuk, vanaf Heteren tot Rosmalen en terug, is gewoon een rotweg. Ik bedoel, die auto's die je ziet op de foto's; dat is toch niet normaal?' zegt hij, doelend op de enorme ravage.

