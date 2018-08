Henk de Jong: 'De Graafschap moet meer brengen dan tegen NAC'

DOETINCHEM - De Vijverberg zal zaterdag tegen FC Groningen opnieuw bomvol zitten. De Graafschap is uit op revanche na de ruime nederlaag tegen NAC. 'Het is zaak vol gas te geven.'

Uit en thuis is vaker een groot verschil geweest voor De Graafschap, hoewel de club uit de Achterhoek ook wel eens een lange periode kende waarin het buiten Doetinchem meer punten haalde. Op De Vijverberg hing een negatieve sfeer en dat werkte verlammend op de spelersgroep.

Bijna uitverkocht

Die naargeestige ambiance van ongeveer vijf seizoenen geleden is al lang weer verleden tijd. De achterban stond de laatste jaren in de eerste divisie als een hecht blok achter het elftal. In de eredivisie zal dat niet anders zijn. Die zekerheid heeft de selectie inmiddels wel. Niet voor niets is het duel met FC Groningen zaterdag zo goed als uitverkocht. 'Prachtig, maar we hebben de mensen ook hard nodig', roept Henk de Jong op tot steun.

Uit - en thuis

Na de fraaie 2-0 zege op Feyenoord die gestalte kreeg in een geweldige entourage, volgde een week later een zwak en mat optreden tegen NAC. Hoewel de meegereisde Superboeren bleven zingen, werden ze uiteraard overvleugeld door het fanatieke publiek in Breda. 'Dat hoort er bij en zal vaker zo gaan', zegt De Jong. 'Het voordeel dat wij in Doetinchem hebben, hebben onze tegenstanders in hun eigen stadion. Logisch, maar daar moeten we wel beter mee omgaan.'

Geweldige leer

De Jong weet wel hoe. 'Ik hoorde het Mark van Bommel deze week ook zeggen en dat is het. Onverstoorbaar zijn. Je moet je nooit van de wijs laten brengen wat er ook gebeurt. Het is een geweldige leer voor ons en het hoort op dit moment bij onze ploeg. Wij moeten meer brengen dan tegen NAC. Maar zaterdag kunnen we het tegen Groningen ook zo weer omdraaien. Een fantastische pot.'

Dipje voor Van Mieghem

Tijdens de training bleek donderdag dat Furdjel Narsingh tegen het nog puntloze FC Groningen op een basisplaats kan rekenen. Dat gaat ten koste van Daryl van Mieghem die in een dipje zit. Henk de Jong neemt de uitblinker van het vorig seizoen uiteraard in bescherming. 'Hij zit gewoon in dezelfde fase hoor', lacht de nuchtere Fries. 'Alleen het niveau is hoger. Volgens mij spelen we nu in de eredivisie.'

Prikkelen

Van Mieghem maakte een getergde indruk op de training toen hij vanaf het begin werd ingedeeld bij de reserves. De vleugelspits weet dat hij pas op de plaats moet maken. 'Het is ook even prikkelen', zegt De Jong over de verwachte basisplaats van Narsingh. 'Maar dat is mooi man. Met Daryl heb ik een afspraak. We gaan aan het werk met bepaalde dingen. Vanmorgen heb ik ook even met hem gezeten. Het is een fantastisch mannetje hoor. Soms wil je ook een reactie afwachten en hoort dit erbij. We hebben te maken met volwassen mensen.'