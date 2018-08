Deel dit artikel:











Afscheidsbrief achtergelaten door man die gemeentehuis ramde Foto: Pixabay

BEMMEL - De man die in de nacht van dinsdag op woensdag zijn auto in het gemeentehuis van Lingewaard reed en daarbij zelf omkwam, heeft een afscheidsbrief achtergelaten. De brief is geschreven door de 59-jarige Hans van M. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats, maar kwam oorspronkelijk uit Gendt.