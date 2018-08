Montferland blij met staat voetbalvelden

ULFT - Montferland is blij met de staat van de voetbalvelden in de gemeente. Volgens wethouder Oscar van Leeuwen hebben de verenigingen en gemeente er alles aan gedaan om de droogte tegen te gaan.

'De velden zagen eruit als een savanne. We hebben samen met de verenigingen en groendienst forse inspanningen geleverd om de velden groen te houden', vertelt Oscar van Leeuwen. 'Er zijn forse inspanningen gedaan, zoals het extra inzetten van vrijwilligers, personeel en waterpompen. Daardoor zijn de velden nu redelijk bespeelbaar.'



De gemeente heeft tussen de 20.000 en 30.000 euro aan kosten gemaakt om de velden bespeelbaar te krijgen. 'Dat is het zeker waard, want anders was het voetbalseizoen in gevaar gekomen', aldus Van Leeuwen. 'We kunnen nu fris van start!'



Competitiestart alsnog onzeker

De droogte zorgt echter aan de andere kant van de gemeentegrenzen voor grote problemen. Voor de KNVB is het nog altijd niet duidelijk of de start van de competitie in de regio doorgang kan vinden.