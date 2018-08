Man uit Maasdriel verdacht van maken kinderporno en plegen ontucht

Het gemeentehuis in Kerkdriel - Foto: Omroep Gelderland

KERKDRIEL - Tijdens een besloten bijeenkomst op het gemeentehuis van Kerkdriel werd donderdagavond duidelijk dat een 45-jarige man uit de gemeente Maasdriel vastzit vanwege kinderporno. Hij zou dit zelf hebben gemaakt en ook ontucht hebben gepleegd met minderjarigen.

Dat blijkt uit een korte verklaring van het Openbaar Ministerie (OM) naar de pers. De man werd op 26 juli al gearresteerd en blijft in ieder geval nog tot december vastzitten, nadat de raadkamer zijn voorarrest heeft verlengd.

Vijf slachtoffers

Na zijn aanhouding op 26 juli deed de politie onderzoek in de woning van de man. Daarbij zijn verschillende spullen in beslag genomen. Volgens het OM zijn er vijf slachtoffers bekend.

Een woordvoerder van de gemeente Maasdriel zei eerder tegen Omroep Gelderland. 'Onze eerste zorg is om informatie te verstrekken aan de mensen die het betreft.'

Er zouden zo'n 30 ouders aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Daarnaast ook de burgemeester, het OM en de politie.

'Mensen naar buiten'

Verslaggever Ton Arbouw staat voor het gemeentehuis in Kerkdriel. Hij vertelt dat de mensen even voor 21.00 uur naar buiten kwamen en zijn afgeschermd van de pers. Verder worden op dit moment geen mededelingen gedaan over de zaak, niet door het OM en ook niet door de gemeente.