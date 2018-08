Droombus voor dementerenden bereikt nu ook Amerika: 'Hier word je blij van'

DOETINCHEM - De 'droombus' die dementen helpt in verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem, heeft nu ook Amerika bereikt. Het Amerikaanse dagblad The New York Times heeft een artikel geschreven over de bus.

De Amerikaanse krant schreef het artikel over 'ongewone behandelingen voor dementie', daarin werd ook de Achterhoekse bus meegenomen, bedacht door vrijwilligster Tina Lindenhovius. In de bus zitten videoschermen en op die schermen is de Achterhoek te zien. Bewoners die onrustig worden, worden rustig in de bus.

Het Amerikaanse blad noemt de bus omdat het een behandeling is die zich richt op het gebruik maken van ontspanning en jeugdherinneringen, in plaats van medicijnen.

'Niet elke dag internationaal nieuws'

Bij Den Ooiman zijn ze blij met de aandacht uit Amerika. 'Het gebeurt niet elke dag dat we in het internationale nieuws komen.' Een journalist van de krant kwam ongeveer twee maanden geleden naar de Achterhoek. 'Ze benaderden ons of ze langs mochten komen en of ze foto's en filmopnames mochten maken. Ze hebben met ons gepraat over de gedachtegang achter de bus', zo vertelt Thea Wassink, woordvoerder van Sensire.

'Hier word je blij van'

Dat er aandacht komt uit Amerika betekent dus in ieder geval dat het een goed idee is. 'Maar dat wisten we al. Want er kwam al veel interesse vanuit Nederland. Maar het is leuk dat we onze ideeën nu ook in Amerika kunnen laten zien, daar word je blij van. We zijn misschien wat te bescheiden in Nederland, maar als je alle initiatieven in de krant leest dan zie je dat er best veel gebeurt in ons land', aldus Wassink.

Veel reactie op social media

Ook op de social-media kanalen van The New York Times wordt er aandacht besteed aan het Doetinchemse idee. Op Twitter is het artikel bijvoorbeeld al bijna 500 keer geretweet en meer dan 1500 keer geliked, ook wordt er veel op gereageerd. Wie weet zorgt dat er wel weer voor dat de bus binnenkort ook op de Chinese televisie is.

'Dat zou zomaar kunnen, ik gun het die mensen ook om iets van deze initiatieven mee te krijgen.'

