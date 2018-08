Deel dit artikel:











Droombus voor dementerenden bereikt nu ook Amerika Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De 'droombus' die dementen helpt in verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem, heeft nu ook Amerika bereikt. Het Amerikaanse dagblad The New York Times heeft een artikel geschreven over de bus.

De Amerikaanse krant schreef het artikel over 'ongewone behandelingen voor dementie', daarin werd ook de Achterhoekse bus meegenomen, bedacht door vrijwilligster Tina Lindenhovius. In de bus zitten videoschermen en op die schermen is de Achterhoek te zien. Bewoners die onrustig worden, worden rustig in de bus. Het Amerikaanse blad noemt de bus omdat het een behandeling is die zich richt op het gebruik maken van ontspanning en jeugdherinneringen, in plaats van medicijnen. Veel reactie op social media Ook op de social-media kanalen van The New York Times wordt er aandacht besteed aan het Doetinchemse idee. Op Twitter is het artikel bijvoorbeeld al bijna 500 keer geretweet en meer dan 1500 keer geliked, ook wordt er veel op gereageerd. Zie ook: Mensen met dementie bloeien op in 'droombus' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52