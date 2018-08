Miljoenen nodig om misstanden op Gelderse campings tegen te gaan

ERMELO - Het nieuwe project Ariadne moet de misstanden op vakantieparken in Gelderland tegengaan. Tweede Kamerleden worden vanmiddag op camping de Kriemelberg in Ermelo hierover bijgepraat. Ook het al bestaande project Vitale Vakantieparken komt dan aan de orde.

Gemeenten hebben niet altijd goed in beeld wat er op een park zit. Daarom komt er een team met onder anderen handhavers om te helpen bij de handhaving en het in beeld krijgen van parken. Wie zit er op een park, wat gebeurt er, welke eventuele problemen spelen er?

Het project Ariadne moet begin volgend jaar van start gaan. Gemeenten en provincie vragen daarvoor 3,4 miljoen euro voor vier jaar van het Rijk. De opstartfase tot januari 2019 wordt betaald door de provincie.

Misstanden vooral op verloederde vakantieparken

Soms worden parken oneigenlijk gebruikt voor permanente bewoning en langdurige huisvesting van arbeidsmigranten. Dat gebeurt volgens de provincie vooral op vakantieparken die niet optimaal worden onderhouden. Daar gebeuren ook zaken die de veiligheid en de openbare orde verstoren en te maken hebben met criminaliteit. Dat heeft dan weer negatieve gevolgen voor de gehele verblijfsrecreatie in Gelderland.

'Dan glijd je langzaam af'

'Het wordt een probleem omdat een groep overblijft die niet zoveel kanten op kan. Die komen op een prachtig park waar mensen fijn aan het recreëren zijn. Als je dan krijgt dat er arbeidsmigranten komen, misdadigers er zich gaan nestelen, prostitutie plaatsvindt, wietkelders en -zolder gevonden worden, dan glijd je langzaam af', stelt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

'Ondernemers helpen om stap te zetten'

'Dan is het tij bijna niet te keren. Dan moet er echt wat gebeuren. Moeten we echt informatie gaan delen en hogere eisen aan vergunningen gaan stellen. En dan zonder dat ondernemers er gek van worden. Daar is geld voor nodig om ondernemers te helpen om de volgende stap te zetten', legt Van Toorenburg uit.

Het al lopende projecten Vitale Vakantieparken richt zich op het toekomstbestendig maken van de sector en het herstructureren van het aanbod. Het is een samenwerkingsverband van de provincie Gelderland en elf Veluwse gemeenten. Eerder dit jaar werd bekend dat de provincie vier miljoen euro in dit project steekt om verouderde en slecht onderhouden vakantieparken aan te pakken.

