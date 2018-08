'Guus Hiddink kan weer bondscoach worden, nu in Colombia'

VARSSEVELD - De Achterhoekse trainer Guus Hiddink kan weer bondscoach worden, zo meldt het Colombiaanse radiostation Caracol Radio. De Varssevelder kan de hoofdtrainer worden van het Zuid-Amerikaanse land.

Volgens de radiozender is de 71-jarige Hiddink een van de kandidaten, nu de Argentijnse bondscoach Jose Pekerman in augustus zal vertrekken. Hiddink zou de voorkeur hebben bij de Colombiaanse directeuren.

De laatste klus van de Achterhoeker was bij de Engelse topclub Chelsea. In 2015 mocht hij als interim-coach aan de slag toen Jose Mourinho werd ontslagen. Daarvoor was hij nog bondscoach van het Nederlands elftal.

Guus Hiddink was donderdagmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar.