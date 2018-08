Vitesse in defensieve problemen: Thelander breekt enkel

ARNHEM - Vitesse-verdediger Rasmus Thelander heeft zijn enkel gebroken, dat gebeurde op de training deze week. Daardoor is de Deen tot ongeveer de winterstop uitgeschakeld.

Dat betekent dat Vitesse aardig in de defensieve problemen komt. Vitesse mist al geruime tijd Arnold Kruiswijk, die nog altijd kampt met een rugblessure. Maikel van der Werff viel afgelopen zondag, tegen SC Heerenveen, ook uit. Het is niet zeker of hij aankomend weekend kan spelen.

De overgebleven opties in het centrum zijn nu alleen nog de Engelsman Clarke-Salter en de 20-jarige Danilho Doekhi, die overkwam van Jong Ajax. Ook Max Clark zou volgens de Arnhemse club nog in het centrum kunnen spelen, maar de Engelsman gaf zelf al aan dat hij meer een linksback is.