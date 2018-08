NUNSPEET - Het is nog niet toegestaan om op de nieuwe kunstgrasvelden op sportpark De Wiltsangh in Nunspeet te spelen.

Hoewel het een fraai gezicht is en het moeilijk is de verleiding te weerstaan wordt met klem benadrukt dat het tot nu toe nog verboden is om er gebruik van te maken. De nieuwe velden mogen officieel pas in gebruik genomen worden als de aannemer (CSC-Sport) daarvoor een keuring heeft gedaan en toestemming geeft.