Droogte slaat toe op begraafplaatsen

Op begraafplaats 't Heijlige Lant in Duiven is een groot deel van de coniferen helemaal bruin geworden en staat het er verdord bij. Tot ergernis van sommige bezoekers.

Niet te voorkomen

Volgens een woordvoerder van de gemeente kon de buitendienst simpelweg niet tegen de droogte op. 'We hebben besproeid en onze capaciteit vooral voor het jonge groen benut, omdat dit het meest kwetsbaar is. De droogte is uiteindelijk zo extreem geweest dat we het inderdaad niet mooi groen hebben kunnen houden, maar dat was gewoon niet te voorkomen.'

't Heijlige Lant in Duiven. Foto: Omroep Gelderland

Schade opmaken

Ook een woordvoerder van de gemeente Oude IJsselstreek laat weten dat de begraafplaatsen waar zij verantwoordelijk voor zijn, grotendeels zijn verdroogd. Overal is het gras bruin en de beeldbepalende rododendron op de begraafplaats in Varsseveld staat er ook troosteloos bij.

Nu de droogteperiode over het hoogtepunt lijkt, gaan gemeentes de schade op de begraafplaatsen opmaken en mogelijk al herstellen. Op sommige plekken gaat dat pas in het voorjaar gebeuren als er nieuwe aanplant moet komen.