Basisplaats lonkt voor Narsingh bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap-aanvaller Daryl van Mieghem is waarschijnlijk zijn basisplaats kwijt. Trainer Henk de Jong lijkt zaterdag tegen FC Groningen te kiezen voor Furdjel Narsingh als rechtsbuiten.

Dat viel tenminste op te maken uit de training van donderdag. Van Mieghem stelde teleur in de eerste twee duels tegen Feyenoord en NAC. Vorig seizoen was de rappe vleugelspits misschien wel de meest opvallende speler van het seizoen en groeide hij ook uit tot topscorer. Zaterdag viel Narshingh al in toen De Graafschap in Breda met 3-0 onderuit ging tegen NAC.

Hamdaoui of El Jebli

De entree van Narsingh is mogelijk niet de enige wijziging die De Jong doorvoert in het interessante duel met concurrent FC Groningen op De Vijverberg. Op linksbuiten lijkt de coach nog te twijfelen tussen Mo Hamdaoui en Youssef El Jebli. Hamdaoui was een aantal weken geblesseerd en speelde maandag voor het eerst weer bij de beloften mee.

El Jebli speelde tijdens het eerste deel van de training in het beoogde basisteam om halverwege afgewisseld te worden door Hamdaoui. De wedstrijd met het nog puntloze FC Groningen is overigens zo goed als uitverkocht. De Graafschap verkocht al meer dan elf duizend kaarten.

Vermoedelijke opstelling: Jurjus; Abena, S.Nieuwpoort, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Nijland, Tutuarima; Narsingh, Serrarens, El Jebli (Hamdaoui).