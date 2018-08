Wanhopige asielzoeker uit boom gepraat in Zutphen

ZUTPHEN - Een Algerijnse asielzoeker is donderdagmorgen in een boom geklommen op het terrein van het asielzoekerscentrum in Zutphen. De man dreigde naar beneden te springen, maar de politie wist dat te voorkomen.

De man uit Algerije heeft asiel aangevraagd in Italië, maar is vervolgens doorgereisd naar Nederland. Dat mag niet, want je moet je asielprocedure afwachten in het land van de aanvraag. Dat betekent dat deze man nu terug moet naar Italië.

Dat is dus ook de reden waarom hij in de boom was geklommen, aldus de woordvoerster van het COA. Behalve de politie waren ook de brandweer en ambulance uitgerukt.

