Braziliaanse ballonvaarders en wespensteken bij Ballonfiësta

BARNEVELD - Het Ballonfiësta Barneveld - een internationaal luchtballonnenfestival - is woensdagavond van start gegaan. Volgens voorzitter Jack de Jong was de opkomst bijzonder goed en bleven de incidenten beperkt.

'Gisterenavond zijn we goed van start gegaan met meer dan 7000 bezoekers. De rest van de week gaan we er gewoon vanuit dat de opkomst hetzelfde blijft', aldus de voorzitter.

De komende dagen zijn de weersverwachtingen niet zo top. Vooral op zaterdag, de laatste dag van het festival, schijnt het flink tegen te vallen. Wind, regen, bewolking en in sommige gevallen wordt er zelfs bliksem en onweer voorspeld. Maar De Jong ziet de bui nog niet hangen: 'Het weer niet optimaal? Wij zien aan de verwachtingen gewoon dat we door kunnen blijven varen en daar gaat het om. Het is momenteel zeker luchtballonnenweer - er zijn gisteren 38 ballonnen de lucht in gegaan en veilig geland.'

De eerste avond is dus zonder incidenten verlopen. 'Op een paar wespensteken na... Volgens mij hadden we er zeven', voegt de voorzitter toe.

Drie nieuwe ballonnen gedoopt

Woensdag zijn er door de burgemeester van Barneveld Asje van Dijk drie nieuwe ballonnen 'gedoopt' en voor het eerst de lucht in gegaan. 'Dat waren twee Belgische en een Barneveldse - wel erg bijzonder dat ze dat bij ons wilden doen', vertelt De Jong.

Op Het Ballonfiësta wordt een vijftal landen vertegenwoordigd; Nederland, België, Frankrijk, Engeland en Brazilië. Uit het laatste land komen volgens de voorzitter een hoop professionele ballonvaarders vandaan die maar al te graag het Veluwse luchtruim komen bekijken.