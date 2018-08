Concerten en festival in Arnhem; het wordt druk op de weg

ARNHEM - De gemeente Arnhem waarschuwt voor drukte op de wegen rondom de binnenstad, komend weekend. Zowel op vrijdag als op zaterdag zijn er namelijk concerten en een festival in de stad.

Vrijdagavond treedt Justin Timberlake op in GelreDome. Hoewel het concert niet is uitverkocht, wordt er wel een behoorlijke toestroom van publiek verwacht. Op zaterdag treden de Imagine Dragons op in Arnhem, bij dat concert ging de kaartverkoop erg hard.

Zaterdag is er ook nog het ASM Festival op Stadsblokken in Arnhem. Dat festival laat weten dat er door het concert in GelreDome grote drukte in Arnhem wordt verwacht. 'Kom dus met de fiets of te voet.'

Ook GelreDome waarschuwt: gebruik het openbaar vervoer.