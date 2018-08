Stamcelbehandeling slaat aan bij Gaanderense

ULFT - De stamcelbehandeling die Iris Reuterink uit Gaanderen volgt tegen de ziekte van Lyme, slaat aan. Dankzij de behandelingen in Duitsland, gaat ze weer vooruit in plaats van achteruit.

'Het ging steeds en steeds slechter, dus het had eigenlijk ook niet heel veel langer moeten duren', vertelt de 28-jarige Iris over de periode kort voor de start van de behandeling. 'Ik ben heel blij dat we konden gaan.'

Door de behandeling heeft Iris meer energie. 'Het is boven verwachting hoe het op dit moment gaat. Ik kan wat meer fietsen, ik kan weer wat lopen, maar er zijn zeker nog wel wat slechte momenten dat ik ’s middags nog slaap en na het fietsen dat ik heel erg moe ben en wel pijn heb. Maar over het algemeen: ja, ik kan weer stukjes fietsen en ik kan weer een klein stukje lopen, dat is gewoon superfijn om dat weer te mogen kunnen en weer een toekomst te hebben.'



Om de behandeling te betalen zijn acties opgezet, maar omdat het heel slecht ging moest ze eerder naar Duitsland, daarvoor kon ze geld lenen bij een kennis van haar vader. Om dit bedrag terug te betalen gaan de acties door, want er is nog een flink bedrag nodig. 'Nog zeker 13.000 euro, en voor de rest kunnen mensen doneren via de doneerpagina.' Ondanks dat Iris nu vooruitgaat, moet ze nog terug voor verdere behandelingen. Eind september staat de volgende gepland.