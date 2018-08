UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Luchtballonnen kijken in Barneveld

De hele week is het al feest in Barneveld vanwege het Ballonfiësta. Als het goed weer is, zullen er vanavond weer tientallen ballonnen de lucht in gaan. De avond begint om 17.30 uur

Volksfeest in Winterswijk

In het laatste weekend van augustus staat Winterswijk altijd in teken van het Volksfeest. Vier dagen lang is er van alles te doen in het centrum van het dorp: het bloemencorso op zaterdagochtend, kermis en verschillende optredens.

Foodies & Goodies Oosterbeek

In Oosterbeek kun je dit weekend genieten van Foodies & Goodies. Bij de knusse fair in het Dennenkamppark bij het gemeentehuis zijn zondag zowel food als non-food producten te koop. De markt duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Zutphen in teken van Beethoven

Elke twee jaar wordt in Zutphen het Beethoven Festival gehouden. De stad staat tot en met zondag in het teken van de componist Ludwig van Beethoven. Er is veel te doen tijdens het festival. Zo kun je naar concerten, lezingen en voorstellingen.

Het nieuwe seizoen van UIT met Esther gaat aanstaande donderdag weer van start. De uitzending begint om 17.20 uur en wordt elk uur herhaald.