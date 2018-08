Deel dit artikel:











Politieagent tot bloedens toe mishandeld in Heerewaarden Foto: Politie Bommelerwaard

HEEREWAARDEN - Een politieagent is in de nacht van zondag op maandag mishandeld in Heerewaarden. Hij liep daarbij wonden aan hoofd en arm op. Dat meldt de politie Bommelerwaard op Facebook.

De politie kreeg rond 1.45 uur een melding van geluidsoverlast door een feestje op de Van Heemstraweg. Toen ze een man aanspraken die afval op straat gooide, begonnen een man en vrouw zich ermee te bemoeien. Volgens de politie waren zij duidelijk in beschonken toestand. Het stel werd weggestuurd, maar bleef maar terugkomen. De man bleef de agenten beledigen door hen 'kankerlijers', 'teringlijers' en 'kankerwouten' te noemen. Ook gaf hij aan met de agenten te willen vechten. Uiteindelijk besloten de agenten de man staande te houden. Die ging vol in verzet en er ontstond een vechtpartij waarbij de man en een agent op de grond terechtkwamen. De verdachte is aangehouden voor belediging en geboeid afgevoerd naar het cellencomplex in Tiel. De wond aan de arm van de agent: Foto: politie Bommelerwaard Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52