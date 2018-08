Aanslag Bemmel was wanhoopsdaad van tikkende tijdbom, zegt familie

GENDT - Ruim een dag na het drama in het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel wordt duidelijk dat de man die verantwoordelijk is geen uitweg meer zag. De 59-jarige Hans van M. uit Gendt wilde dood. Hij boorde zich met een auto met twee gasflessen in het raadhuis en kwam daarbij om het leven.

De familie van Van M. spreekt met klem tegen dat de daad een aanslag was. Vrachtwagenchauffeur Van M. was een tikkende tijdbom, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. 'Het probleem met verwarde personen: ze zijn volwassen en men kan wettelijk pas ingrijpen als iemand een gevaar vormt voor zichzelf en anderen.'

De familie is geschokt door het heftige incident, zegt de vrouw. 'Maar hij ondernam nooit iets tegen anderen. Het waren altijd wanhoopsdaden, waarbij hij zichzelf het leven probeerde te ontnemen. Ook het inrijden op het gemeentehuis was gericht op zichzelf.'

Een ex-collega bevestigt het tragische beeld. 'Hans had al vaker de politie gebeld om te zeggen dat hij zichzelf zou verdrinken of zichzelf met een pistool door z'n kop wilde schieten. Dan stond de politie bij hem op de stoep. Hij heeft wel eens vastgezeten en ook in een inrichting gezeten. Hij vertelde dat hij geen hulp kreeg voor zijn problemen.'

Hans vertelde dat het niet goed ging Ex-collega

Beiden hadden elkaar een half jaar geleden na lange tijd weer gesproken. 'Hans vertelde dat het niet goed ging. Hij was, zei hij, in financiële problemen geraakt door zijn ex-vriendin, met wie hij eerst nog helemaal gelukkig was', vertelt zijn ex-collega.

Het is heel droevig. Het was een goede jongen Buurman van een broer

Een buurman van een broer van Van M. herinnert zich een eerdere wanhoopsdaad. 'Hij had zichzelf bij zijn ouderlijk huis met benzine overgoten en in brand gestoken.' De actie mislukte. De buurman: 'Het is heel droevig. Het was een goede jongen. Toen hij jong was reden we samen mest rond. Ik heb hem na die daad nooit meer gezien.'

Zijn collega-trucker is geschokt, want hij zag onlangs nog een lichtpuntje. 'Twee weken geleden leek het beter te gaan. Daarom ben ik nu heel erg geschrokken.'

Hij wijst naar de politie: 'Als die zegt dat het motief een raadsel is, dan vind ik dat vreemd. Ze zijn bij hem langs geweest en ze kennen hem.'

