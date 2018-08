Deel dit artikel:











Maikel van der Werff onzeker bij Vitesse voor duel met AZ Aanvoerder Maikel van der Werff kampt met een lichte blessure. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is nog onduidelijk of Vitesse zondagmiddag tegen koploper AZ kan beschikken over Maikel van der Werff.

De aanvoerder viel zondag in het uitduel met SC Heerenveen uit met een lichte blessure. De 29-jarige Van der Werff ontbrak woensdag tijdens de training. De verwachting is dat de centrumverdediger op tijd hersteld en bij de selectie zit als Vitesse zondag afreist naar Alkmaar. Mocht hij het toch niet halen, is de logische vervanger voor Van der Werff de Deen Rasmus Thelander. AZ staat in de eredivisie bovenaan met net als PSV twee overwinningen. Vitesse heeft vier punten en komt zondag oud-trainer John van den Brom weer eens tegen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52