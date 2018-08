Asselman voelt zich weer echt wielrenner na enkelbreuk

VEENENDAAL - Jesper Asselman lag er bijna een half jaar uit na een gecompliceerde enkelbreuk en geniet daarom nu extra in het peloton.

De wielrenner uit Huissen reed gisteren mee in Veenendaal-Veenendaal. "Heerlijk om me weer wielrenner te voelen. Het gaat erg goed, ik ben zeer tevreden over mijn vorm. Met wielrennen heb ik geen last van mijn enkel. Met lopen soms nog wel, maar dat moet je toch niet teveel doen als wielrenner."

"In je eigen trainingsomgeving een wedstrijd rijden is mooi. Ik wil mijn vorm nog wat aanscherpen. Aan het einde van het jaar zijn er wat mooie eendaagse koersen, waarin ik mij wil laten zien. Vorige week in de Binckbank Tour zat ik in de kopgroep precies zes maanden nadat ik mijn enkel had gebroken. Dat was prachtig, samen met Taco van den Hoorn die ook lang uit de roulatie was. Zo kon ik alle ellende achter me laten en in de aanval te trekken. En supermooi dat Taco het af kon maken."