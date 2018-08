Michella Kox schittert in nieuwe videoclip

ARNHEM - De bekende Arnhemse realityster Michella Kox schittert in de nieuwe videoclip van de zanger Antonio.

De Klarendalse La Kox danst in de clip met de in Ede geboren Antonio (Holsken) in het Arnhemse Sonsbeekpark.

Michella Kox is bekend van televisieprogramma's als Echte Meisjes in de Jungle, Dames in de Dop en 'won' dit jaar de titel 'Slechtste Chauffeur van Nederland' in het gelijknamige programma op RTL5. Ook heeft ze in Arnhem een kledingwinkel.

Antonio's single Geef me nog een kans bereikte in 2010 nummer 31 in de Single Top 100