Politiek Lingewaard 'geschokt' en vol medeleven na aanslag

'We staan hier versteld van. Maar voor de nabestaanden van het slachtoffer is dit echt vreselijk nieuws', zegt Carla Claassen, fractievoorzitter van de SP. De leden van de gemeenteraad zitten nog vol vragen over wat er precies is voorgevallen. Burgemeester Marianne Schuurmans praat de voltallige gemeenteraad woensdagavond bij tijdens een besloten bijeenkomst in Huissen.

Nog veel vragen

Matthew van de Woerdt, fractievoorzitter van de VVD, kreeg woensdagochtend ineens allerlei berichten over het incident. 'Echt verschrikkelijk', noemt hij het voorval. 'We zitten nog met veel vragen, en misschien krijgen we nooit alle antwoorden.'

'Hoe verder met dienstverlening?'

Namens Lingewaard.NU vraagt fractievoorzitter Joop Janssen zich onder meer af hoe het de komende tijd moet met de dienstverlening van de gemeente richting inwoners van Lingewaard. Burgemeester Schuurmans zei daar woensdag tegen Omroep Gelderland al meer over. De 350 ambtenaren krijgen waarschijnlijk tijdelijke onderkomens om in te werken. Het herstel van de schade gaat maanden tot een half jaar duren.

'Niet voor te stellen'

Vanuit Berlijn laat CDA aanvoerder Theo Peren weten eveneens geschokt te zijn. 'Het is niet voor te stellen dat zoiets in Lingewaard gebeurt.'

