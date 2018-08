'De taal is het grootste verschil': slechtziende Syriër krijgt hulp van blinde Apeldoornse

APELDOORN - Hij vluchtte uit Syrië, is slechtziend en doet een opleiding om sportmasseur te worden. Zij heeft haar eigen massagepraktijk in Apeldoorn en is blind. Eenmaal per week ontmoeten ze elkaar, om van elkaar te leren. Margaret Hesp en Hasan Hosrom zijn bij elkaar gebracht door UAF, een organisatie die hoogopgeleide vluchtelingen helpt met een studie en het vinden van werk.

Twee en een half jaar geleden vluchtte Hasan voor de oorlog in Syrië. Terwijl hij aan het revalideren was bij Visio Het Loo Erf in Apeldoorn hoorde hij over een opleiding tot sportmasseur die hij wilde gaan doen. 'Op mijn achttiende zag ik een vriend van mij, die was ook fysiotherapeut. Ik heb hem in zijn praktijk gezien, en ja, toen zei ik meteen: dat wil ik ook graag later doen', aldus Hasan. Maar als je de Nederlandse taal niet machtig bent, is een opleiding best lastig.

Mentor via UAF

Via het UAF kwam Hasan vier maanden geleden in contact met Margaret. Zij is blind en heeft jaren geleden dezelfde opleiding gedaan. Ook al spreekt Hasan inmiddels best een aardig Nederlands, er zijn nog veel woorden die hij niet begrijpt. Bewapend met zijn laptop gaat hij naar Margaret waar ze samen naar het cursusmateriaal luisteren. Als er een woord voorbij komt dat hij niet begrijpt, maakt Margaret met woord en aanraking duidelijk wat de betekenis is.

Verschil

'Het grootste verschil is de taal', zegt Margaret. 'Ik was blij verrast toen ik door het UAF werd benaderd om mentor te worden van Hasan. We zitten natuurlijk met een stukje taalbarriere, dus de dingen die ik zelf moeilijk vond aan de studie loopt hij zo overheen, omdat hij andere dingen moeilijk vindt. Het is niet helemaal te vergelijken, ook al zijn we allebei visueel beperkt'.

Hasan moet nog een tijd studeren, maar als hij klaar is kan het met die beperking best nog wel eens lastig worden om een baan te vinden, aldus Margaret. 'In hoeverre ga je mee, pakt je ook dingen op of ben je je snor aan het drukken. Ik zeg altijd je moet voor de 200 procent gaan, en dan moet je je in het normale leven (tussen mensen die gewoon kunnen zien) zien te handhaven'.