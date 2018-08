Advocaat: 'Danny M. liquideren is schieten in eigen voet'

NIJMEGEN - De advocaat van Nijmegenaar Danny M., die bedreigd wordt door zware criminelen, zegt dat liquidatie van haar cliënt 'contraproductief' zal werken. De ondernemer leverde versleutelde telefoons, onder meer aan criminelen. Die zijn woedend dat de telefoons zijn gekraakt. Maar volgens advocaat Inez Weski schieten deze criminelen in eigen voet als ze Danny M. uit de weg ruimen.

Burgemeester Bruls van Nijmegen sloot vorige week de woning van Danny M. aan de Hegdambroek in het stadsdeel Lindenholt voor onbepaalde tijd, omdat criminelen het op de telefoonleverancier hebben voorzien. Volgens de burgemeester lopen omwonenden gevaar als M. in zijn woning blijft wonen. Een maand geleden werd de politie getipt over een auto die in de buurt stond van de woning. Toen die later ergens anders in Nederland werd aangehouden, bleek dat de inzittenden een automatisch wapen bij zich hadden.

Belastend materiaal

Danny M. werd twee jaar geleden aangehouden voor witwassen. Justitie zag hem als 'telefoonleverancier van de onderwereld'. Met zijn bedrijf Ennetcom leverde hij Blackberry's die versleutelde berichten konden versturen via servers in Canada. De toestellen werden volgens justitie voor 1500 euro per stuk verkocht, en met 19 duizend geregistreerde gebruikers zou het gaan om het grootste versleutelde netwerk van crimineel Nederland. Justitie wist beslag te leggen op die servers en met behulp van een speciaal gebouwde computer wist het NFI de berichten te kraken. Dit leverde veel belastend materiaal op, die in veel liquidatiezaken een belangrijke rol speelt.

Koud, maar juridisch droevig gegeven

Volgens advocaat Weski is deze informatie onwettig verkregen en bovendien niet betrouwbaar. Zij wil dit graag aan de orde stellen wanneer de strafzaak tegen Danny M. wordt behandeld. Als Danny M. voor die tijd uit de weg wordt geruimd, komt de zaak niet voor de rechter en kan Weski de verkregen informatie niet aanvechten. Volgens haar is het 'verwijderen' van haar cliënt daarom 'contraproductief voor diegenen, die volgens media thans menen uit frustratie of woede cliënt naar het leven te staan.' De advocaat sluit haar persverklaring af met de constatering: 'een koud, maar juridisch droevig gegeven.'

Zie ook: