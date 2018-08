Aanslag Bemmel: 'Enorme ravage kost maanden om te herstellen'

BEMMEL - 'Een enorme ravage die maanden kost om te herstellen'. Zo omschrijft burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard de situatie woensdag nadat zij een kijkje nam in het zwaarbeschadigde gemeentehuis in Bemmel. Een auto met twee gasflessen reed daar in de nacht van dinsdag op woensdag opzettelijk naar binnen. De bestuurder kwam om het leven.

Veel van de schade is veroorzaakt door de brand die ontstond nadat de auto naar binnen reed. Schuurmans toont zich geschokt. 'In het hele pand is schade. Op korte termijn moeten we de internetverbindingen herstellen, maar we moeten ook al het meubilair en het schilderwerk vervangen.' Werken is voorlopig niet mogelijk in het gemeentehuis. Het herstel gaat maanden duren, misschien zelfs een half jaar, aldus Schuurmans. De burgemeester was na de aanslag snel ter plekke en vervolgens de hele dag in touw.

Tijdelijke werkplekken en balie

Schuurmans zegt dat de 350 ambtenaren die op het gemeentehuis werken, de komende tijd onderdak krijgen in tijdelijke units. De gemeente richtte woensdag meteen een tijdelijke balie in in kasteel De Kinkelenburg naast het gemeentehuis. Inwoners van Lingewaard kunnen daar terecht voor onder meer de afgifte van documenten.

Bijeenkomst gemeenteraad

Medewerkers van de gemeente komen donderdag bijeen om het samen over de gebeurtenis en het vervolg te hebben. Woensdagavond informeert burgemeester Schuurmans het college van burgemeester en wethouders en de voltallige gemeenteraad over de laatste stand van zaken. Die bijeenkomst vindt plaats in het oude gemeentehuis in Huissen. Schuurmans gaat woensdagavond ook nog langs bij de brandweer als dank voor de inzet.

'Hartverwarmende reacties'

De burgemeester zegt dat Lingewaard 'hartverwarmende reacties' krijgt van buurgemeenten en de rest van het land. De naburige gemeente Overbetuwe schoot te hulp met de afhandeling van telefoontjes.

