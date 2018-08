Eigenaren Landwinkel dankbaar voor steun

ULFT - Een ruime week na de verwoestende brand in Landwinkel Luemes in Ulft zijn de deuren alweer geopend. De eigenaren voelden ondanks de enorme ravage in de winkel en hun woonhuis een hartverwarmende steun vanuit het dorp.

'Als je ‘s morgens vroeg om half 4 in de onderbroek op straat staat en met niks weer moet beginnen, dan heeft dat ontzettend veel impact', aldus eigenaar Wim Luemes van de Landwinkel aan Het Goor. Door kortsluiting ontstond in de nacht van vorige week zondag op maandag brand, waarbij de winkel van Wim en zijn partner Gerrie volledig verloren ging. 'Je voelde niks, je deed maar wat', zo schetst Gerrie de dagen na de verwoestende brand. 'Het is een hele nare situatie, maar hoeveel steun we van mensen hebben gehad, geeft heel veel moed.'



Ulft kwam na de brand massaal in actie, waardoor de Landwinkel inmiddels weer open is. 'Dan ben je trots dat je Ulftenaar bent, als je dat zo ziet', aldus vaste klant Theo Splithof. Gerrie is trots op haar dorp. 'Van tevoren dachten we dat ook de Achterhoek begint te verharden, maar dat is helemaal weg. Echt noaberschap, zo wil ik het omschrijven.' Voor de toekomst moet nieuwbouw volgen op de oorspronkelijke locatie. 'De winkel wordt zeker herbouwd op die plek, maar misschien in andere stijl', zo schetst Wim. 'Maar het is nog te kort dag om daar goed reactie op te geven.'



Voorlopig ruimere openingstijden

De komende drie weken, tot de aardappeloogst, blijft de Landwinkel in een schuur naast de voormalige winkel opereren. In verband met de verwachte drukte hebben de eigenaren besloten de winkel voorlopig dagelijks tot 17.00 uur te openen.