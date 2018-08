Help, een tijgermug! Wat moet ik doen?

AALTEN - De Aziatische tijgermug wordt deze donderdag bestreden in Aalten. Dit gebeurt vooral in een straal van 500 meter rondom de plek waar er eerder dit jaar een is gevonden. Weet jij hoe je de tijgermug herkent en wat je moet doen als je er een ziet? We zetten het voor je op een rijtje.

Hoe herken ik de tijgermug?

De Aziatische tijgermug is een hele kleine, donkere, agressieve mug. Met een relatief smal lijf en een lange dunne steeksnuit. Het lijfje van een tijgermug is duidelijk kleiner dan een muntje van 10 eurocent.

De mug is zwart met helwitte streepjes op het achterlijf en de poten. De mug is ook te herkennen aan de witte streep op de bovenzijde van het borststuk. De uiterste einden van de achterpoten zijn ook wit. De tijgermug heeft ongevlekte vleugels!.



De tekst gaat verder onder de foto.



(Foto: James Gathany/CDC)

Wat moet ik doen als ik een mug zie?

Denk je dat je de mug hebt gezien in bijvoorbeeld je achtertuin? Rapporteer de mug dan in de speciale Tijgermug Alert - App.(Alleen beschikbaar voor IOS) of via de website van de NVWA.

In de app en op de site kun je een melding maken van de mug. Je kunt in de app een vragenlijst invullen om te controleren of het echt om de tijgermug gaat of om een andere mug.

Onderneem actie; verwijder broedplaatsen

Tijgermuggen zijn gek op stilstaand water, dit gebruiken ze als broedplaats. Controleer dus alle mogelijke plekken waar water in kan blijven staan en waar de tijgermug eitjes kan leggen. Je kunt dan denken aan bakjes, schotels, speelgoed, gieters, bloempotten, dakgoten die niet goed leegstromen en alle andere plekken waar water in kan blijven staan. Ruim die broedplaatsen op.

Zwerfafval is ook een mogelijke broedplaats. Daarom wordt tijdens het muggenseizoen extra aandacht besteed aan het opruimen van afval in het gebied. De tijgermug broedt niet in vijvers, sloten of vaarten.

'Militairen inzetten'

Volgens Bart Knols, entomoloog aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, moeten we net als in Zuid-Amerika militairen inzetten om deze mug te bestrijden. 'Hier in Nederland zetten we grappige cartoons van militairen met een vliegenmepper in de krant. We nemen het niet serieus. In andere landen is het heel normaal dat defensie wordt ingezet om de mug te bestrijden.'

Zie ook: