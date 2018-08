Psychiater bestraft voor ontucht

ZUTPHEN - De rechtbank in Arnhem heeft een 59-jarige psychiater uit Zutphen veroordeeld voor ontucht met zijn patiënte. De man krijgt een werkstraf van 200 uur. Daarnaast moet hij de vrouw een schadevergoeding van 2.500 euro betalen.

De man ging een relatie aan met een patiënte die met forse psychiatrische problemen bij hem in behandeling was. Zij hebben meerdere keren seks met elkaar gehad, onder meer in de woning van de man en in een praktijkruimte. De rechtbank stelt vast dat de behandelrelatie en de liefdesrelatie door elkaar liepen.

Ook speelde de arts-patiënt relatie een rol in het overwicht dat de psychiater op zijn patiënte had waardoor zij seks met hem had. De rechtbank vindt daarom de ten laste gelegde ontucht bewezen.