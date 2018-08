Deel dit artikel:











Guram Kashia krijgt prestigieuze prijs van UEFA Foto: Broer van den Boom

ARNHEM - Oud-Vitesse-aanvoerder Guram Kashia krijgt op 30 augustus in Monaco van de Europese voetbalbond UEFA de '#EqualGame Award'. Dat is een prijs voor een rolmodel in het promoten van diversiteit in en de toegankelijkheid van het Europese voetbal.

Kashia krijgt de prijs onder meer voor dapper optreden om gelijkheid na te streven. Zo droeg hij een regenboog-aanvoerdersband om zijn steun uit te spreken voor de LGBT (lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgender)-gemeenschap. Weren uit nationaal team Dat leverde hem veel negatieve kritiek op in een deel van zijn vaderland Georgië. Er gingen zelfs stemmen op om hem voortaan te weren uit het nationale team. Kashia gaf geen krimp en sprak zijn volledige steun voor uit voor de integratie van LGBT's. Hij kreeg daarbij steun van Levan Kobiashvili, de president van de Georgische voetbalbond en medespelers. 'Sterk karakter' UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin sprak zijn lof uit voor Kashia: 'Ik feliciteer Guram voor zijn sterke karakter en zijn moed. Guram heeft een belangrijke standpunt ingenomen om de LGBT-gemeenschap en gelijkheid te steunen. Hij verdient deze prijs te winnen.' 'Geloof in gelijkheid voor iedereen' 'Ik ben vereerd dat de UEFA me uitgekozen heeft om de #EqualGame Award te ontvangen. Ik geloof in gelijkheid voor iedereen, waar je ook in gelooft, van wie je houdt en wie je bent', reageert Kashia. De 31-jarige Kashia kwam acht seizoenen uit voor Vitesse. Hij speelde 248 competitiewedstrijden voor de Arnhemse eredivisieclub, een record. In de zomer verkaste hij naar het Amerikaanse San Jose Earthquakes.