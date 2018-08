'Zet leger in bij bestrijding tijgermug'

AALTEN - 'Nederland zou het leger moeten inzetten om de tijgermug te bestrijden', dat zegt muggendeskundige Bart Knols van de Radboud Universiteit Nijmegen. Volgens hem is zo'n rigoureuze aanpak nodig.

Deze donderdag begint de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen met bestrijdingsbedrijf Rentokil met de bestrijding van de Aziatische tijgermug in Aalten.

Opnieuw is in de Achterhoekse plaats een exemplaar van de exotische mug gevonden. Omdat het insect ernstige ziekten, zoals knokkelkoorts en zikakoorts, kan veroorzaken, moet verspreiding van de mug zoveel mogelijk worden voorkomen.

Van deur tot deur

Knols noemt de huidige aanpak onvoldoende. 'Je moet dit rigoreus aanpakken en defensie inzetten. Militairen van deur tot deur sturen om mensen te dwingen alles te doen om de mug te bestrijden.'

In andere landen is dat volgens hem heel normaal. 'In Zuid-Amerika werden bij de uitbraak van het zikavirus 80.000 militairen ingezet. Hier in Nederland tekenen we dan een cartoon in de krant van meppende soldaten achter een mug aan, maar mensen beseffen niet hoe gevaarlijk deze insecten zijn.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met muggendeskundige Bart Knols:

Geen vragen van inwoners

Bij de gemeente Aalten zijn tot nu toe geen telefoontjes binnengekomen over de tijgermug. 'We hadden ons er wel op voorbereid, maar er komen geen vragen', zegt woordvoerder Laura Jansen.

De bestrijding donderdag is in een wijde cirkel van 500 meter rondom de Bevrijding en de Loohuisweg. Daar werd in het voorjaar één Aziatische tijgermug aangetroffen. Het exemplaar zat in een val die de NVWA had geplaatst.

Vanaf eind mei dit jaar heeft de NVWA het gebied, waar vorig jaar 100 tijgermuggen en larven werden gevonden, drie keer nabehandeld. Hierbij zijn meerdere larven gedood. Ook heeft de NVWA muggenvallen geplaatst om te onderzoeken of er nog meer Aziatische tijgermuggen zijn.

Heel gevaarlijk insect

Woordvoerder Tjitte Mastenbroek van het RIVM legt uit hoe de tijgermug wordt bestreden: 'Inspecteurs van ons gaan samen met bestrijders van Rentokil in teams langs bij huizen. De bedoeling is om zoveel mogelijk broedplaatsen weg te halen en als dat niet kan, zullen die plekken behandeld worden met een middel tegen de mug. Mensen kunnen zelf ook veel doen door bakjes met water leeg te gooien in de tuin en afval op te ruimen.'

Muggendeskundige Bart Knols is van mening dat je de aanpak van de tijgermug niet serieus genoeg kunt nemen: 'Het is een heel gevaarlijk insect dat meer dan twintig ziektes over kan brengen. Ook komt-ie steeds dichterbij', benadrukt hij.

'De mug is in Zuid-Europa al ver verspreid en heeft in 2007 gezorgd voor een epidemie in Noordoost-Italië met toen zelfs al een dode. Eind 2012, begin 2013 hadden we een grote uitbraak met knokkelkoorts op Madeira. Ook daar speelde de mug een grote rol. Je moet die mug hier echt niet willen hebben', gaat Knols verder.

De warme zomer dit jaar heeft voor- en nadelen voor de bestrijding. Zo zijn de vele broedplaatsen voor het insect opgedroogd. Daarentegen overleven muggen door het warme weer beter.

Speciale app

Volgens Knols moeten mensen allereerst leren wat een tijgermug is. 'Via de app Tijgermug Alert kun je heel makkelijk zien of het om deze mug gaat. Het zijn kleine, donkere mugjes, heel agressief die ook overdag steken. Als je zo'n mug ontdekt is het zaak deze te rapporteren via die app of via de website van de NVWA.'

Vervolgens is het aan iedereen om actie te ondernemen. 'Dus dat betekent bakjes met water buiten leeggooien en dakgoten met stilstaand water schoonmaken. En anders een bedrijf inschakelen met een biologisch bestrijdingsmiddel. Helaas is dat middel nog niet verkrijgbaar voor particulieren. En ik blijf erbij dat we het rigoureus moeten aanpakken en defensie moeten inschakelen.'

Zieke muggen

De verspreiding van ziektes gebeurt volgens Knols op twee manieren. 'Je hebt de zogeheten horizontale transmissie. Daarbij prikt een mug een ziek persoon. En als-ie dan een paar dagen later een ander gezond persoon prikt, kan er een ziekte worden overgedragen', legt hij uit.

Bij zogeheten verticale transmissie raakt een mug zelf geïnfecteerd. 'Vervolgens legt hij ook eitjes met daarin een ziektevirus. Dat laatste hebben we gelukkig nog niet gezien in Nederland.'

Zie ook: