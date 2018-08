Paardenstaartje Bennie Jolink onder de hamer

ZELHEM - Een bronzen replica van het standbeeld van Normaal, gesigneerde singeltjes uit de begintijd van Normaal, ontwerpen voor kunstzinnige letters, tekeningen en schilderijen. Ze worden allemaal geveild. Een van de opmerkelijke hamerstukken is het grijze paardenstaartje van Bennie Jolink, afgeknipt na het laatste optreden.

Jolink is bestuurslid van SONOM, de stichting die neuroloog Chuck van de Vlasakker ondersteunt bij zijn inzet voor opleiden van artsen en verbetering van de gezondheidszorg in Malawi. Hiernaar zal de opbrengst van de veiling ook gaan.



De veilig is op zondag 2 september op het Høkersweekeinde bij Café de Tol in Zelhem. Voor niet-leden van het anhangerschap zijn er dagkaarten te koop.