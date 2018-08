Vitesse aanwinst Martin Ødegaard voelt zich het best op het middenveld

ARNHEM - Martin Ødegaard moet Vitesse het laatste setje geven om dit seizoen serieus in de top vijf te spelen. Het talent van Real Madrid wordt gehuurd: 'Het spel van Vitesse past bij mij.'

Voor Ødegaard is de eredivisie niet nieuw. De pas 19-jarige Noor speelde anderhalf jaar voor SC Heerenveen. Deze zomer keerde hij terug bij zijn werkgever Real Madrid waar de technicus ook de voorbereiding meemaakte. De winnaar van de Champions League besloot hem vervolgens opnieuw uit te lenen. Vitesse zat op het vinkentouw en handelde slagvaardig.

Fit en balvaardig

'Dit is een fantastische club voor mij', reageert Odegaard direct na zijn eerste training op Papendal. In de verschillende partijvormen laat de Noor al snel zijn balvaardigheid zien. De fans tonen zich enthousiast. Bovendien maakt hij een fitte indruk. 'Het spel van Vitesse past bij mij. Aanvallen en vroeg druk op de bal', zegt Ødegaard tevreden.

Basisplek lonkt

Trainer Leonid Slutskiy is zeer in zijn nopjes met het in zijn ogen 'exceptionele talent.' De Rus is van plan met Ødegaard in de as van het elftal te spelen. Als aanvallende middenvelder achter spits Tim Matavz. Het zou maar zo kunnen dat de nieuwe aanwinst zondag tegen AZ al aan de aftrap staat. 'Waarom niet?' liet Slutskiy zich woensdag ontvallen tijdens de route van het trainingsveld naar de kleedkamers.

'Ik ben fit, maar misschien nog niet wedstrijdfit', vulde Ødegaard aan. 'Het kan snel gaan wat mij betreft. Ik heb een goed gesprek gehad met de coach en er zit een duidelijk idee achter waarom ze mij hebben gehaald. Daarom ben ik hier.'

Acties en combinaties

Het talent, dat op zijn 15e al werd vastgelegd door Real Madrid en een contract heeft tot 2021, krijgt een centrale rol. 'Daar voel ik mij ook het meest comfortabel. Bij Heerenveen speelde ik inderdaad vaak aan de rechterkant voorin. Mijn sterkste wapen is vanuit het midden aanvallers weg te steken, acties te maken en combinaties op te zetten. Ik heb de bal graag in de voeten.'

Contract bij Real Madrid

'Ik wil deze club helpen en zij willen mij helpen. Dat is een mooi plan. Het gaat allemaal om ontwikkeling. Om beter worden, want dat is wat ik voorlopig wil. Ik bekijk alles per seizoen en focus mij nu volledig op Vitesse. Het is een goed teken dat ik nog steeds onder contract sta in Madrid. Zij zorgen goed voor mij.'