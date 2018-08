Deel dit artikel:











Onderzoek naar dode in Nijmegen Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - In een woning aan de Sint Jacobslaan in Nijmegen is een dode gevonden. Dat meldt de politie.

Wat de toedracht is, is nog onbekend. De politie kan ook nog niets over de identiteit van het slachtoffer zeggen. De politie doet onderzoek om een misdrijf uit te sluiten.