Deel dit artikel:











Nijmegen is the place to go voor suikernichtjes en Rozendaal voor toyboys Foto: Pixabay

ARNHEM - Binnenkort (weer) studeren? Zin om als vrijgezelle student op zoek te gaan naar dé perfecte levenspartner of misschien gewoon een scharrel voor erbij? Als je van de vrouwen bent, dan heb je mogelijk geluk. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in veel gemeenten met een universiteit of hogeschool een overschot is aan jonge vrouwen.

Ook Gelderse studentensteden tellen een stuk meer jonge vrouwen dan mannen; zo wonen in Wageningen 79 mannen per 100 vrouwen en in Nijmegen 77 mannen per 100 vrouwen. Het CBS meldt dat er in Nederland op 1 januari 2018 bijna 1,1 miljoen mensen van 20 tot 25 jaar woonden. Vrouwen zijn licht in de minderheid in die leeftijdsgroep. Op elke 100 jonge vrouwen zijn namelijk 103 jonge mannen. Of dat ook altijd studenten zijn, dat kan het CBS niet met alle zekerheid zeggen, maar waarschijnlijk is dat wel degelijk het geval. 'Doorgaans zijn de cijfers wel echt een weerspiegeling van de start van een nieuw studiejaar', aldus een woordvoerder. De tekst gaat verder onder de kaart: In Nijmegen wonen er 9.480 mannen binnen de leeftijdscategorie ten opzichte van maar liefst 12.350 vrouwen. In Wageningen zijn dat 2.741 mannen tegenover 3.460 vrouwen. Meeste jonge mannen in Rozendaal Wil je een jonge rakker tegenkomen in deze steden, dan moet je goed zoeken. Je kan dan altijd nog naar een kleinere gemeente, die tellen juist meer mannen dan vrouwen. Wil je het maximaal aantal jonge mannen tegenkomen, ga dan naar de allerkleinste en allerrijkste gemeente van Gelderland; Rozendaal. Daar wonen maar liefst 153 jonge mannen per 100 vrouwen. Het jonge vrouwenoverschot in grotere steden en studentensteden en het mannenoverschot in kleinere gemeenten, hangt samen met het feit dat vrouwen vaak op jongere leeftijd al uit huis gaan - ook vaak voor hun studie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52