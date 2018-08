Deel dit artikel:











Welk Gelders project verfraaide de omgeving het best?

ARNHEM - Wat vindt u mooier: de Sint Jansbeek in Arnhem of Kasteel Ruurlo, waar tegenwoordig Museum MORE in is gevestigd? De Provincie Gelderland heeft vijftien projecten genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018. En Gelderlanders mogen meestemmen.

Projecten als Solarpark de Kwekerij in Bronckhorst en het ENKA-terrein in Ede staan ook op de lijst. Het zijn allemaal projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, die ervoor hebben gezorgd dat het landschap er heel anders uit is gaan zien. Er zijn in totaal in 24 inzendingen. Vijftien daarvan komen in aanmerking voor de prijs. De vakjury staat onder voorzitterschap van Jan Terlouw. Publiek kan stemmen van 1 september tot en met 9 november via de website van Maak Gelderland Mooier. De winnaar wordt op 22 november bekend gemaakt en krijgt 10.000 euro. De genomineerde projecten: Sint Jansbeek - Arnhem

Verborgen Landschap - Arnhem

Esvelderbeekzone - Barneveld

Kasteel Ruurlo, Museum MORE - Berkelland

Landgoederenzone Baakse beek - Bronckhorst

NL Solarpark de Kwekerij - Bronckhorst

Lingemeren - Buren en Nederbetuwe

Belevingspark Doetebol - Doetinchem

Enka terrein - Ede

De Horster Brinken - Ermelo

Walk of wisdom - Nijmegen

Randwijkse Waarden -Overbetuwe

Landgoed Nieuw Bellinkhof - Voorst

Steengroevegebied Winterswijk - Winterswijk

Munnikenland - Zaltbommel