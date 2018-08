Politie kreeg voor aanslag op gemeentehuis Bemmel waarschuwing

BEMMEL - Aan de aanslag op het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel is een melding voorafgegaan dat een man voor zichzelf en voor anderen een gevaar zou kunnen vormen. Dat zegt woordvoerder Simen Klok van de politie.

Volgens Klok kwam het telefoontje even na middernacht binnen bij de meldkamer. 'Het ging om een man die bekend staat bij het zorgkader.'

De politie is na de melding op verschillende plekken gaan posten. Ook is op verschillende manieren geprobeerd de man te bereiken. 'Dat is allemaal niet gelukt', blikt Klok terug.

Terwijl de zoektocht nog bezig was, kwam rond 2.00 uur de melding binnen dat een auto het gemeentehuis was binnengereden. De bestuurder was daarbij overleden. Volgens de brandweer bevonden zich in de auto twee gasflessen. Een daarvan is ontploft en daarbij ontstond brand.

Luister naar het interview met politiewoordvoerder Klok:

Identiteit nog niet bekendgemaakt

De politie denkt pas woensdagavond of donderdag met zekerheid te kunnen zeggen wie de overleden man is. 'De dode die is gevonden, is op dit moment nog niet geïdentificeerd, dus we vinden het ook niet gepast om daar nu dieper op in te gaan', aldus Klok.

Het gemeentehuis blijft voorlopig dicht. In het nabijgelegen kasteel De Kinkelenburg is een tijdelijk kantoor ingericht. De gemeente hoopt daar in elk geval paspoorten en rijbewijzen te kunnen verstrekken.

