Jochem van Gelder in gesprek met ouderen in nieuw programma

ARNHEM - Jochem van Gelder is binnenkort te zien in zijn nieuwe programma bij Omroep Gelderland: Van Gelders Grijs. In Van Gelders Grijs gaat Jochem in gesprek met bekende en onbekende ouderen over hoe het is om ouder te worden en oud te zijn. Want wat doe je als je gedachten jong blijven, maar je haren grijs worden?

Jochem zit bijna 30 jaar in het vak. Hij werkte ruim 20 jaar voor de NCRV, waar hij onder meer tien jaar lang het programma Praatjesmakers presenteerde. Daarin sprak hij met kinderen over alledaagse, maar ook bijzondere onderwerpen. Op deze wijze staan nu ook ouderen centraal in Van Gelders Grijs.

In gesprek met

Het programma is opgenomen in verschillende Gelderse zorginstellingen. Zo zijn de eerste opnamen in Velp, Elst en Duiven, maar komen we ook in Silvolde en Epe. Jochem gaat het gesprek aan met een aantal bewoners over zeer uiteenlopende onderwerpen. Wat houdt hen bezig? Wat willen ze nog bereiken? Hoe belangrijk is je uiterlijk? Hoe kijk je aan tegen geloof, dood en liefde? Daarnaast speelt Jochem in iedere uitzending de Ken-je-kleinkind-quiz. Hij verrast een bewoner met uitspraken van zijn of haar kleinkinderen. Wat vinden zij van hun oma en hoe goed kennen ze elkaar?

Hoe is het nu met…?

Een ander vast onderdeel is een portret van een bekende 65+ Gelderlander. Jochem gaat bij hen op bezoek om te kijken hoe het met hen gaat, waar ze mee bezig zijn, hoe zij het ouder worden ervaren. Kortom, hoe is het nu met...? Want hoe is het nu met de Arnhemse actrice Margreet Blanken die tussen '88 en '94 meedeed aan de populaire serie Medisch Centrum West, net 77 geworden. Of Nederlands bekendste schoenontwerper: Jan Janssen uit Nijmegen, ook net 77 geworden.

Van Gelders Grijs is vanaf 4 september iedere dinsdag om 17.20 uur te zien zijn bij Omroep Gelderland (daarna ieder uur herhaald).