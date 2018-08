Jongen (17) opgepakt voor chantage via Instagram

ULFT - Een 17-jarige jongen uit Silvolde is dinsdagmiddag aangehouden voor chantage. Hij zou via zijn Instagram-account hebben gedreigd om naaktfoto’s van een ander te publiceren.

'De verdachte en de aangever hadden contact via een fake account op Instagram', zo legt de politie uit. 'Hij wist de aangever zover te krijgen dat hij naaktfoto’s stuurde. Hij dreigde om naaktfoto's van aangever online te zetten als hij geen geld zou betalen. De aangever heeft vervolgens de politie ingeschakeld, zodat de verdachte op heterdaad aangehouden kan worden.'



Over de leeftijd van de aangever is niks bekend.