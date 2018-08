Annemiek van Vleuten wint eerste Veenendaal-Veenendaal voor vrouwen

WAGENINGEN - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen heeft woensdag de eerste Veenendaal-Veenendaal voor vrouwen gewonnen.

Van Vleuten demarreerde op zo'n 35 kilometer voor de streep en kreeg de Poolse kampioene Malgorzata Jasinka mee.

Het leidende duo op de Grebbeberg:

De twee bouwden een voorsprong van een kleine twee minuten op het peloton op.

'Ik kwam eigenlijk vooral omdat ik het wel leuk vond om hier mee te doen, maar ik wilde het toch wel even proberen. Ik wist al wel dat ik goed in vorm was, maar ze maakte het me wel moeilijk in de sprint omdat ze de kop opdrong', vertelde Van Vleuten na afloop.

