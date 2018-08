Bobbie Traksel geniet als directeur van de koers die hij ooit won

VEENENDAAL - Bobbie Traksel is voor het eerst koersdirecteur bij Veenendaal-Veenendaal.

En dat is heel apart voor de Tielenaar, omdat hij als jong talent de wedstrijd wist te winnen in 2002. "Heel speciaal om een koers te winnen, waar ik als klein mannetje al naar ging kijken. En dan nu koersdirecteur, dat maakt het compleet. Het is totaal anders. Als renner trek je je shirt aan, je broek, je helm op, bandjes oppompen en je bent weg. Maar hier komt veel meer bij kijken." "We willen met deze koers terug naar Hors Categorie. Daarom hebben we ook niet bezuinigd op veiligheid, want daar begint het mee. We hebben wel pech dat door het WK Voetbal de Tour later is begonnen en daardoor is de kalender een week opgeschoven. En deze week schuift alles juist weer in elkaar, waardoor er nu vijf, zes zeven koersen zijn. Volgend jaar speelt dat niet, dus we blijven op deze dag zitten. Want dan kunnen mensen aan het einde van hun vakantie ook nog even van Veenendaal-Veenendaal genieten."