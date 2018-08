Deel dit artikel:











Loodgieter en omstanders blussen dakbrandje in Lunteren Foto ter illustratie: Pixabay

LUNTEREN - Er is woensdagmorgen tijdens werkzaamheden een dakbrandje ontstaan aan De Kweek in Lunteren. Er is daardoor flinke dakschade ontstaan.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Het brandje is door de loodgieter en omstanders snel geblust. Volgens de woordvoerder van de brandweer was het niet nodig om na te blussen en volstond een nacontrole. 'Uit voorzorg is de loodgieter door het uitgerukte ambulancepersoneel omdat hij brandweerpoeder heeft ingeademd, hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis', vertelt de woordvoerder.