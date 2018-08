Binnenkort ook 17.000 zonnepanelen in Windpark Nijmegen-Betuwe

NIJMEGEN - Het bedrijf WindpowerNijmegen is al een hele tijd bezig met het project Zonnepark de Grift. Het bedrijf wil beschikbare grond op het Windpark Nijmegen-Betuwe maximaal benutten. Daarom heeft zij plannen om volgend jaar 17.000 zonnepanelen te bouwen.

De plannen voor het project worden uitgevoerd door ontwikkelstichting Wiek-II. Zij wil dat het zonnepark in handen komt van de burgers. Daarvoor zijn ze op zoek gegaan naar investeerders die de bouw van de zonnepanelen kunnen realiseren. Ze hebben er nu al 1000 gevonden en volgens Pim de Ridder, communitymanager van Wiek II, komen er steeds meer toekomstige aandeelhouders bij.

'De burgers worden zo uiteindelijk de eigenaar van het zonnepark. Wij geloven dat de energietransitie ook echt vorm aanneemt als je burgers erbij betrekt, niet de grote bedrijven', aldus De Ridder.

Dat levert volgens hem drie grote winsten op. Hij legt uit: 'Er wordt een grote bijdrage geleverd aan de energietransitie die zo nodig is, dat gaat nog niet zo snel in deze regio. Daarnaast is het goed voor de gemeenschap; mensen krijgen meer grip op klimaatverandering. Iedereen ervaart nu direct de effecten van het veranderende klimaat door bijvoorbeeld de toenemende hitte en droogte. Tot slot gaan de investeerders er natuurlijk ook financieel van profiteren.'

'Gemeente is erg enthousiast'

Voor het project is 5 miljoen euro nodig, waarvan 1,5 miljoen eigen vermogen. Volgens de communitymanager is het vandaag de dag niet lastig om investeerders voor een dergelijk project te regelen - energietransitie is een populair onderwerp. Hij zegt dat het zelfs al mogelijk is om het bedrag te realiseren met het huidige aantal investeerders.

Op 1 april dit jaar is het verzoek bij de gemeente Nijmegen ingediend voor het zonnepark. 'De gemeente is erg enthousiast en het project is makkelijk uit te voeren. Ik kan eigenlijk geen reden bedenken waarom het nu niet doorgevoerd zou worden', vertelt De Ridder. Naar verwachting start de bouw van het Zonnepark de Grift in 2019.

Nieuwe technologie

Als de zonnepanelen zijn geïnstalleerd, wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe technologie genaamd cablepooling. De wind- en de zonne-energie van het park worden dan gecombineerd en op die manier naar het elektriciteitsnet geleid. Dat dient ook als een compensatie, want als het hard waait schijnt de zon vaak niet en als de zon schijnt, waait het meestal niet zo hard.

De eerste openbare informatieavond is op donderdag georganiseerd in Nijmegen om burgers voor te lichten over het project en de technologie van cablepooling. Weervrouw Margot Ribberink is ook aanwezig om te vertellen over energietransitie en hoe de burgers van het Rijk van Nijmegen hier aan kunnen bijdragen.

De bijeenkomst is donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in Kelfkensbos te Nijmegen.