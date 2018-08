Gemeentehuizen, ambtenaren en burgemeesters vaker doelwit

ARNHEM - De aanslag op het gemeentehuis van Lingewaard staat niet op zichzelf. Gemeentehuizen, bestuurders en ambtenaren zijn vaker doelwit van geweld of bedreigingen. Een overzicht.

Op 16 juni 2008 steekt de Turks-Koerdische ondernemer Ahmet O. zijn geleasede auto pal voor het gemeentehuis in Almelo in brand, gaat met twee pistolen naar binnen en houdt een wethouder en vier ambtenaren onder schot. Even daarvoor heeft hij ook zijn cafe in het centrum van de stad in brand gestoken. De horecabaas licht met de gemeente Almelo in de clinch over een vergunning voor zijn zaak. Na urenlange onderhandelingen geeft hij zich over.

In het Limburgse Haelen gaat in 2012 een man door het lint als een illegaal hek rondom zijn woning op last van de gemeente wordt weggehaald. Hij gooit met molotovcocktails naar gemeentemedewerkers en bedreigt agenten met een handboog. De man had het hek geplaatst omdat hij al jarenlang ruzie had met bewoners van een naastgelegen woonwagenkamp.

Op het gemeentehuis van Waalre wordt in de nacht van 17 op 18 juli 2012 een aanslag gepleegd. Met twee auto's worden twee verschillende ingangen van het monumentale pand geramd. Het gemeentehuis brandt grotendeels af. Er worden drie mannen aangehouden, maar die zijn nooit vervolgd. Justitie heeft een beloning van 50.000 euro uitgeloofd om de daders van de aanslag te vinden.

Bedreigingen

Uit tal van onderzoeken blijkt dat burgemeesters regelmatig worden bedreigd. Veel burgemeesters doen daar geen aangifte van, en veel van deze zaken blijven buiten de openbaarheid. Toch zijn er ook zaken die wel in de publiciteit kwamen:

De gemeente Zaltbommel wordt als sinds december 2015 bedreigd. Een man die in de regio bekend staat als de 'bommenman' dreigt regelmatig een aanslag te plegen met explosieven. Ook zou hij de burgemeester regelmatig met de dood bedreigen.

In 2015 vertelde burgemeester Toon van Asseldonk van de gemeente Overbetuwe dat hij geïntimideerd werd door motorclub Satudarah. Dat zou gebeurd zijn nadat hij voorkwam dat de motorclub een clubhuis wilde vestigen in Elst.

In de straat waar de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls woont, worden in 2014 camera's opgehangen na bedreigingen. Die zouden te maken hebben met zijn besluit om een café te sluiten waar regelmatig NEC-supporters komen. Inmiddels zijn de camera's weg.

In 2011 wordt een man uit Neede veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. De man heeft gedreigd met z'n tractor bij toenmalig burgemeester Bloemen van Berkelland naar binnen te rijden als hij zijn huis zou worden uitgezet.

Burgemeester Marijke van Lente van Epe wordt in 2010 beveiligd nadat ze wordt bedreigd door een ondernemer, die dwangsommen opgelegd heeft gekregen van de gemeente.

Vernielingen

Uit woede en frustratie worden ook geregeld vernielingen aangericht bij gemeentehuizen. Maar niet altijd wordt het motief duidelijk, zoals in mei vorig jaar in Nunspeet. Een man vernielde een zijdeur en een grote ruit. Een maand later gooit iemand de ruiten in van het gemeentehuis in Elburg. In november 2012 gooit een man uit Malden de ruiten van het gemeentehuis in Heumen in omdat hij boos is over het niet toewijzen van een woning door de gemeente.