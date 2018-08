Nieuwbouwwijk Meteren krijgt archeologiepark

GELDERMALSEN - In de nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren is de tweede bouwfase begonnen. Naast de bouw van 475 woningen wordt er een park aangelegd op de plek waar in de periode na de middeleeuwen twee landhuizen stonden.

Huis Meteren en Huis Blanckenstijn zijn lang geleden verdwenen. De plekken waar de huizen stonden, hebben de status van beschermd monument gekregen. In de bodem zitten de resten van de funderingen en gebruiksvoorwerpen, zoals potten en pannen. De huizen stonden zo'n tweehonderd meter bij elkaar vandaan.

Beschermde status

Door de beschermde status mag er niet gegraven worden in de grond, waardoor die ongeschikt is om er huizen op te bouwen. Daarom heeft de gemeente gekozen om het gebied in te richten als archeologiepark. Hoe dat park er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Dat wordt de komende jaren verder uitgewerkt. In ieder geval zal in het park informatie te vinden zijn over de geschiedenis van het gebied.

De eerste woningen van de tweede bouwfase van De Plantage gaan binnenkort in de verkoop. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er veel belangstelling. Als de nieuwbouwwijk klaar is, staan er in De Plantage in totaal zo'n 900 huizen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om koopwoningen, maar er komen ook 100 sociale huurwoningen.

Gasloos

Alle huizen die de komende jaren in De Plantage in Meteren worden gerealiseerd, krijgen geen gasaansluiting meer. Vooruitlopend op het landelijke besluit, had de gemeenteraad van Geldermalsen dit al eerder besloten.