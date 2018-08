Spandoeken actievoerders verwijderd, actievoerder aangehouden

NIJMEGEN - De politie heeft woensdagmorgen vroeg spandoeken, posters en borden verwijderd die waren opgehangen rond het Jonkerbosplein in Nijmegen. Een 23-jarige Nijmegenaar is aangehouden.

De posters en spandoeken zijn verwijderd omdat ze over verkeersborden waren geplakt en dusdanig geplaatst waren dat dit verkeersgevaarlijke situaties opleverden. Wat er op de doeken stond, is niet bekend.

De Nijmegenaar is aangehouden op basis van Artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit artikel luidt: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.