Annemiek van Vleuten was bijna met de fiets naar Veenendaal gekomen

VEENENDAAL - Annemiek van Vleuten was de grote publiekstrekker bij de start van Veenendaal-Veenendaal.

Het is de eerste keer dat deze koers voor vrouwen wordt georganiseerd. "Misschien is het niet een koers die mij op het lijf geschreven is, maar ik wil dit initiatief graag ondersteunen. Daarom sta ik hier ook aan de start, want ik juich het toe als er een koers voor vrouwen wordt gehouden op dezelfde dag als de koers van de mannen."

De 35-jarige Wageningse rijdt deze week veel in vertrouwde omgeving. "Dit is een thuiskoers voor mij. Ik kon eigenlijk op de fiets komen, want het is tien kilometer van mijn huis vandaan. En volgende week de proloog in Arnhem, daar heb ik gisteren het parcours al verkend. En dan de dag daarna in Nijmegen. Echt wel leuk om in mijn trainingsgebied te mogen koersen."