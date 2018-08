'Dat zoiets hier gebeurt'; inwoners Bemmel vol ongeloof

De brandweer, die na een automatisch brandalarm om 02.00 uur toesnelde, vond naast de auto een lichaam. Hoewel de politie 'een stevig vermoeden' heeft om wie het gaat, worden ter plaatse nog geen namen genoemd.

Burgemeester: onwerkelijk

'Als we hadden geweten dat iemand zoiets van plan was, hadden we meteen ingegrepen', zegt een ambtenaar van de dienst Sociaal Domein tegen het ANP.

Burgemeester Schuurmans van de gemeente Lingewaard sprak eerder op de ochtend al van een gerichte actie, omdat de vernielde gevel alleen is te bereiken via een voetpad vanaf een parkeerplaats. 'Als je zo'n telefoontje krijgt, is dat zo onwerkelijk', reageerde ze.

Burgemeester Schuurmans wordt geïnterviewd. Foto: Omroep Gelderland

Noodkantoor in kasteel

Doordat in de auto een gasfles explodeerde is er veel schade in het gemeentehuis. Vooral de publieksbalie is getroffen. Een groot probleem is dat alle internetverbindingen zijn uitgevallen, waardoor de gemeente vrijwel onbereikbaar is.

In het nabijgelegen kasteel De Kinkelenburg is een tijdelijk kantoor ingericht. De gemeente hoopt daar in elk geval paspoorten en rijbewijzen te kunnen verstrekken. Vanochtend staan daar al mensen te wachten.

Bij het getroffen gemeentehuis heeft de politie een speciale onderzoekswagen, een zogenoemde PD Unit, geplaatst.

