DIEREN - Fietsfabrikant Gazelle in Dieren gaat een handje helpen bij het opleiden van jonge fietstechnici.

Op 1 september start de fabrikant met de Bedrijfsschool Fietsmontage. Jongeren van 16 tot 23 jaar krijgen daarin de kans om binnen 22 maanden het beroepsdiploma allround fietstechnicus te behalen. Daarbij is er uitzicht op een baan bij Gazelle.



Met deze opleiding speelt de fabrikant in op het tekort aan monteurs in de tweewielerbranche.